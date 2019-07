Auto erfasst Motorrad: 24-Jähriger stirbt auf Autobahn

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 95 in Oberbayern ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 24-Jährige war nach Angaben der Polizei vom Sonntag auf seiner Maschine in Richtung München unterwegs. Ein Autofahrer fuhr mit seinem Fahrzeug bei Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau) auf das Motorrad auf. Der Fahrer stürzte vom Motorrad und prallte gegen die Schutzplanke. Der 24-Jährige aus Rheinland-Pfalz starb am Samstag noch an der Unfallstelle. Der 26 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock.

