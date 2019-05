Auto beim Abbiegen übersehen: Vier Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Moosach (Landkreis Ebersberg) sind zwei Menschen schwer und zwei weitere leicht verletzt worden. Ein 29-jähriger Autofahrer habe am Freitag beim Abbiegen den Wagen eines 19-jährigen Fahrers übersehen und sei mit diesem zusammengestoßen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 29-Jährige und seine 36-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in die Klinik gebracht. Ein weiterer Mitfahrer wurde leicht verletzt, ebenso der 19-Jährige im anderen Auto.