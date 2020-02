Ein Autofahrer ist im Kreis Kelheim bei einer Kollision seines Autos mit einem Baum ums Leben gekommen. Der Wagen des Mannes kam am Mittwochabend nahe Arnhofen, einem Ortsteil von Abensberg, von der Straße ab, hieß es von der Polizei. Der Mann starb noch am Unfallort, seine Beifahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache blieb zunächst unklar, glatt war es der Polizei zufolge nicht.