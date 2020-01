Zwei Männer haben sich in Schwaben mit einem Auto überschlagen und sind dabei schwer verletzt worden. Der Fahrer sei am Sonntag aus noch ungeklärter Ursache bei Altusried (Landkreis Oberallgäu) von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Wagen habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben. Ein Hubschrauber und ein Rettungswagen brachten die beiden Schwerverletzten in ein Krankenhaus.