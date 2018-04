Auto überschlägt sich – Hund aus Fenster geschleudert

Eine 34-Jährige hat sich mit ihrem Auto am Montagnachmittag auf der B2 bei Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) überschlagen. Dabei wurde der mitfahrende Hund aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Laut Polizeibericht erlitt das Tier einen Hüftbruch. Ein hinzugerufener Tierarzt versorgte den Hund am Unfallort.

"Danach wurde das Tier in eine Tierklinik nach Augsburg gebracht. Wie es dem Hund jetzt geht, wissen wir nicht", so ein Sprecher der Polizei in Donauwörth auf Nachfrage der "Schwäbischen Zeitung". Ersten Angaben zur Folge könnte es sich bei dem Hund um einen Retriever handeln.

Die 34-jährige Berlinerin fuhr gegen 17.15 Uhr die Bundesstraße in Richtung Norden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts aufs Bankett und geriet dadurch mit ihrem Beatle ins Schleudern. Ihr Fahrzeug brachte die Berlinerin nicht mehr unter Kontrolle, sodass sie schließlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich laut Polizeibericht einmal, bevor es wieder auf den Rädern stehen blieb.

Fahrerin nur leicht verletzt

Trotz des massiven Überschlags überstand die junge Fahrerin den Unfall im Gegensatz zu ihrem Hund leicht verletzt. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 7500 Euro.