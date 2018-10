Auto überschlägt sich: Fahrerin stirbt

Eine 73-Jährige hat sich in Unterfranken mit ihrem Auto überschlagen und dabei tödlich verletzt. In einer Kurve sei ihr Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten, habe einen Lastwagen und ein anderes Auto touchiert und sich dann überschlagen, teilte die Polizei am Montag mit. Die 73-Jährige starb noch an der Unfallstelle nahe Bad Neustadt an der Saale. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter sollte klären, warum die Frau auf die andere Spur gefahren war.