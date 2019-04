Ausstellung zur Mondlandung

Der Mond in virtueller Realität, historische Science-Fiction-Romane und der berühmte Filmausschnitt von Neil Armstrongs Ausstieg aus dem Raumschiff - das und mehr gibt es ab Donnerstag in Nürnberg zu sehen. Die Ausstellung „Raumschiff Wohnzimmer. Die Mondlandung als Medienereignis“ informiert, wie die erste Mondlandung von 1969 medial begleitet wurde und das Medium Fernsehen veränderte, wie das Museum für Kommunikation am Mittwoch bekanntgab. In der Ausstellung erfahren Besucher, wie Fernsehsender die mehr als 24 Stunden lange Liveübertragung von der Mondlandung für mehr als 600 Millionen Zuschauer weltweit gestalteten.

Im Zentrum der Ausstellung können Besucher über eine sogenannte Virtual-Reality-Brille den Mond ganz aus der Nähe sehen. Bilder von der Oberfläche, aus dem Orbit und dem Mondinneren sind im Rundum-Blick erfahrbar. Außerdem zeigt das Museum neben Informationen zur Geschichte von Raumfahrt und Fernsehen Beispiele, wie sich die Mondlandung in der Popkultur niederschlug: Zu sehen sind Brettspiele, Kinderbücher und Kaugummi-Sammelbilder mit Raumfahrtsmotiven. Die Schau läuft bis 22. September.

