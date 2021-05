Ausstellung zu Gruselbüchern beginnt

So vielfältig wie das Handwerk, so unterschiedlich ist die Lage im zweiten Corona-Jahr bei den einzelnen Gewerken und Betrieben im Kreis Ravensburg. Einer nach wie vor sehr guten Auftragslage in der Schlüsselbranche Bau steht eine dramatische Materialknappheit gegenüber.

Das Nahrungsmittelhandwerk hingegen kämpft mit Umsatzverlusten zwischen 30 und 50 Prozent, auch die Friseure waren zuletzt massiv gebeutelt. Dafür wird im Kreis entgegen dem landesweiten Trend mehr ausgebildet.