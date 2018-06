Ausstellung in Neuer Pinakothek: Rätselhaftes Gemälde

- Die Neue Pinakothek in München macht sich in einer neuen Ausstellung auf die Spur eines geheimnisvollen Gemäldes. Das Bild „Schleuse im Tal von Optevoz“, das von diesem Donnerstag an im Mittelpunkt der gleichnamigen Schau steht, gibt Kunstexperten Rätsel auf. Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen hatten es vor mehr als hundert Jahren als Gemälde von Gustave Courbet gekauft. Ob es wirklich von ihm stammt, ist aber zweifelhaft. Denn neben der Signatur Courbets wurde bereits in den 1990er Jahre auch noch eine Unterschrift von Charles-Francois Daubigny entdeckt, wie die Staatsgemäldesammlungen mitteilten.

Die Vermutung: „Ursprünglich ein echter Daubigny, der postum in einen falschen Courbet verwandelt wurde?“ Diesem Verdacht will die Ausstellung nachgehen.

Infos zur Ausstellung