Ausstellung in München zu 70 Jahre Foto-Agentur Magnum

Das Kunstfoyer in München widmet der legendären Foto-Agentur Magnum eine Retrospektive zum 70-jährigen Bestehen. Zu sehen sind Werke von Fotografen wie Henri Cartier-Bresson, Martin Parr, David Seymor, Robert Capa oder George Rodger. Das Archiv der Fotografen-Kooperative sei seit der Gründung im Frühjahr 1947 zu einem unerschöpflichen Reservoir an Erinnerungen angewachsen, teilte das Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturfstiftung mit. „Magnum Manifesto“ war im Sommer 2017 in New York zu sehen. München ist laut Kunstfoyer die einzige Station in Deutschland. Die Ausstellung ist dort von Mittwoch bis zum 27. Januar 2019 zu sehen. Neben vielen Bildern zeigt die Schau Notizen, Briefe, Verträge und andere Dokumente. Außerdem erscheint ein Katalog.

