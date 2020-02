Ausschreitungen in Münchner U-Bahn nach Fußballspiel

Nach einem Fußballspiel ist es in einer U-Bahn in München zu Ausschreitungen gekommen. Fans des Drittligisten SV Waldhof Mannheim griffen nach Angaben der Polizei von Sonntag Fans des TSV 1860 München an und warfen unter anderem Flaschen. Die Polizei habe mit Pfefferspray und Schlagstöcken eingreifen müssen. Ersten Erkenntnissen zufolge seien bei dem Einsatz mehrere Menschen verletzt worden, darunter auch Unbeteiligte. Die genaue Zahl der Verletzten war zunächst nicht bekannt.

Rund 50 Fans des SV Waldhof Mannheim waren am Samstagnachmittag in eine U-Bahn gestiegen, in der bereits Fans des anderen Lagers saßen. Daraufhin kam es zu den Attacken. Die Polizei nahm die Personalien von 35 Menschen auf. Die Kriminalpolizei ermittelt.