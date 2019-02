Ausreisesperre aufgehoben: Adnan S. nach 54 Tagen zurück

Nach knapp zwei Monaten Ausreisesperre in der Türkei ist der Münchner Adnan S. wieder zurück in Deutschland. Sichtlich ergriffen wurde er am Dienstag von seiner Familie am Flughafen München begrüßt. „Alles ist noch ganz durcheinander. Aber ich freue mich, dass ich nach 54 Tagen wieder hier bin“, sagte S. der Deutschen Presse-Agentur. Das Verfahren gegen ihn sei eingestellt.

Ende Dezember war S. in der Türkei wegen Facebook-Posts in Polizeigewahrsam genommen worden. Kurz darauf kam er zwar frei, durfte das Land aber wochenlang nicht verlassen.

S. war wegen des Begräbnisses seiner Mutter in die Türkei gereist. Dass er die Beerdigung dann wegen der Polizeimaßnahmen nicht besuchen durfte, sei für ihn am schlimmsten gewesen. In München engagiert sich S. für den pro-kurdischen Verein „Komkar“ - nach eigener Aussage will er dort auch weiterhin aktiv sein.