Ausgebüxtes Rind eingefangen und an Schild angebunden

Mit einem Abschleppseil ist ein entlaufenes Rind in der Oberpfalz von Polizisten eingefangen und an ein Verkehrsschild gebunden worden. Das Tier war in der Nacht zu Sonntag auf einer Staatsstraße bei Fuchsmühl (Landkreis Tirschenreuth) unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Der Besitzer war bereits auf der Suche, er fand sein inzwischen eingefangenes Rind bei den Beamten. Das Tier wurde wohlbehalten wieder zurückgebracht.

© dpa-infocom, dpa:220703-99-890774/2