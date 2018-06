Ausgaben für Sozialhilfe im Freistaat gestiegen

- Etwa 3,96 Milliarden Euro hat der Freistaat im Jahr 2013 für Sozialhilfeleistungen ausgegeben. Das sind 5,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Nach Abzug der Einnahmen in Höhe von 553 Millionen Euro bleiben Nettoausgaben von 3,40 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in München mitteilte. Davon sind die Eingliederungshilfen für behinderte Menschen in Höhe von netto 2,05 Milliarden Euro der größte Einzelposten.

Im Jahr 2008 lagen die Bruttoausgaben für Sozialhilfe bayernweit bei etwa 3,05 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg innerhalb von fünf Jahren um knapp eine Milliarde Euro. Gründe für den Anstieg werden bei dieser Statistik nicht erfasst.

Der Bezirk Oberbayern erhielt 2013 den Angaben nach mit 1,45 Milliarden Euro die meisten Sozialhilfeleistungen. Der geringste Betrag, etwa 305 Millionen Euro, fließt nach Oberfranken.

Mitteilung