Ausfälle und Verspätungen auf Münchner S-Bahn-Stammstrecke

Erneut hat es auf der Stammstrecke der Münchner S-Bahn technische Probleme gegeben: Wegen einer Weichenstörung am Ostbahnhof fielen am Samstagmorgen nach Angaben der Deutschen Bahn mehrere Züge aus. Es gab Verspätungen, einige Züge wurden umgeleitet. Zuletzt gab es immer wieder Behinderungen im S-Bahn-Verkehr, etwa weil das Stellwerk am Münchner Ostbahnhof ausfiel. Auch bei der U-Bahn war am Samstag bei Fahrgästen Geduld gefordert, verursacht durch einen Feuerwehreinsatz am Sendlinger Tor.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte am Freitag den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) um Unterstützung gebeten: In einem offenen Brief forderte er die für 2023 vorgesehene Erneuerung des Stellwerkes am Ostbahnhof schon im kommenden Jahr umzusetzen. „Angesichts der immer prekärer werdenden Situation und der Tatsache, dass Hunderttausende täglich die S-Bahn nutzen, muss die Erneuerung meines Erachtens zwingend bereits 2020 stattfinden.“

