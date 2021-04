Aus oder Ausgleich: Bayern-Basketballer in EL-Viertelfinale

Ausgleichen oder ausscheiden? Die Basketballer des FC Bayern München stehen im Viertelfinale der Euroleague vor einem weiteren kniffligen Spiel. Im vierten Duell gegen Olimpia Mailand muss der Bundesligist an diesem Freitag (20.45 Uhr/Magentasport) gewinnen, um in der Best-of-Five-Serie zum 2:2 auszugleichen. Verliert das Team von Trainer Andrea Trinchieri dagegen, ist eine international starke Bayern-Saison zu Ende. Ein entscheidendes fünftes Spiel in dem Duell würde am Dienstag in Mailand steigen. „Jetzt haben wir wieder eine Chance“, sagte Bayern-Patron Uli Hoeneß nach dem wichtigen 85:79 im dritten Playoff-Spiel am Mittwoch.

