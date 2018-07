Aus CSU wird CDU: Anzeige gegen Demonstranten

Aus Protest gegen die Politik der CSU haben Demonstranten das Parteilogo an der Zentrale der Christsozialen in München mit einem CDU-Schriftzug überklebt - und sich so eine Anzeige eingehandelt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden zwei Männer wegen Sachbeschädigung angezeigt. Sie hatten sich am Mittwochabend mit Hilfe einer Hebebühne am CSU-Logo zu schaffen gemacht. Die Hebebühne war mit Plakaten versehen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigten. Bei der Aktion wurde nach Polizeiangaben der Original-Schriftzug an der Hauswand beschädigt.

Rund 80 Demonstranten hatten sich vor der CSU-Zentrale zu einem angemeldeten Protest des „Zentrums für politische Schönheit“, einer Vereinigung von Aktionskünstlern, versammelt. Weil die Hebebühnen-Aktion gegen die Demo-Auflagen verstieß, löste die Polizei die Versammlung auf und erteilte auch Platzverweise.

Zentrum für Politische Schönheit