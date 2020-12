Augsburgs Uduokhai sorgte sich im Spiel um Uth

Der Augsburger Fußball-Profi Felix Uduokhai hat sich nach dem Zusammenprall mit dem Schalker Angreifer Mark Uth große Sorgen um den Gesundheit des Gegenspielers gemacht. Ihm seien „Gedanken über Gedanken“ durch den Kopf geschossen, „was mit ihm ist“, berichtete der 23 Jahre alte Abwehrspieler am Sonntag nach dem 2:2 zwischen dem FCA und dem FC Schalke 04 in der Bundesliga.

Uduokhai reagierte erleichtert, als er später hörte, dass Uth den Unfall mit einer Gehirnerschütterung überstand. „Ich bin wahnsinnig froh und erleichtert, dass er stabil ist und dass es ihm so weit wieder gut geht“, sagte der im vergangenen Monat erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufene Innenverteidiger.

„Ich habe gemerkt, wie wir Kopf an Kopf gestoßen sind“, beschrieb Uduokhai die Szene in der Anfangsphase der Partie. „Ich habe ihn dann nur auf dem Boden liegen sehen. Ich glaube, der Aufprall war heftig.“ Uth musste abtransportiert werden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, das er vermutlich schon am Montag wieder verlassen darf.

