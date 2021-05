Augsburgs Offensivspieler Vargas für zwei Partien gesperrt

Ruben Vargas von Fußball-Bundesligist FC Augsburg ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Pflichtspiele gesperrt worden. Im Einzelrichterverfahren wurde der 22 Jahre alte Schweizer für eine Tätlichkeit „in einem leichteren Fall“ bestraft, wie der DFB am Dienstag mitteilte. Vargas hatte am Samstag im Spiel gegen Werder Bremen (2:0) schon in der 13. Minute die Rote Karte gesehen. Das zweite Pflichtspiel, in dem der Offensivmann fehlen wird, ist nach Vereinsangaben der Auftakt zur DFB-Pokalsaison 2021/22.

© dpa-infocom, dpa:210518-99-645930/2

