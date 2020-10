Augsburgs Manager Reuter schließt weitere Einkäufe aus

Der FC Augsburg will in der am Montag endenden Transferperiode keinen neuen Spieler mehr holen. „Wir sind wirklich sehr zufrieden mit unserem Kader und haben sehr frühzeitig die Transfers in diesem Transferfenster getätigt“, sagte Manager Stefan Reuter am Freitag. Der Fußball-Bundesligist hat sich im Sommer mit den Routiniers Daniel Caligiuri (32), Rafal Gikiewicz (32) und Tobias Strobl (30) verstärkt.

Allerdings sei die Abgabe von Spielern wie Stürmer Julian Schieber oder Defensivmann Felix Götze möglich. „Aktuell gehe ich davon aus, dass nichts mehr passiert“, erklärte Reuter. „Aktuell ist nichts richtig heiß.“ Allerdings könne sich bei den genannten Akteuren durchaus etwas tun, „wenn eine interessante Anfrage kommt.“

Tabelle Bundesliga

Kader FC Augsburg

Spielplan FC Augsburg

Spielerstatistiken FC Augsburg

Alle News FC Augsburg