Augsburgs Kapitän Baier entspannt bei Frage über Zukunft

Daniel Baier vom FC Augsburg sieht bei der Frage nach einer weiteren Saison beim Fußball-Bundesligisten keine Eile geboten. „Wenn ich mich weiterhin so gut fühle und richtig Lust auf Fußball habe, dann auf jeden Fall. Es gibt keinen Grund, dass ich jetzt schon wissen muss, was nächste Saison ist. Wir haben so ein Vertrauensverhältnis, dass wir schon zusammenfinden werden“, sagte der 34-Jährige in einem Interview des „kicker“ (Montag).

Der Vertrag des Kapitäns, der seit 2008 beim FCA und seit der vergangenen Spielzeit Mannschaftskapitän ist, läuft am Saisonende aus. Der Routinier und Taktgeber im Mittelfeld bestritt zuletzt sein 300. Pflichtspiel für den FCA und sein 250. Bundesligaspiel insgesamt.

Ein FC Augsburg ohne ihn sei natürlich vorstellbar, sagte Baier, „aber vielleicht wäre es ein bisschen ungewohnt. Das gibt es nicht oft, dass jemand so viele Jahre für einen Verein spielt und fast immer auf dem Platz steht. Es ist mein Ziel, die Jüngeren an meine Position heranzuführen.“

