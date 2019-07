Augsburger verabschieden Bischof Zdarsa

Augsburg verabschiedet sich heute vom emeritierten Bischof Konrad Zdarsa. Zu dem Pontifikalamt zum Abschied von dem bisherigen Oberhirten werden eine Reihe von hochrangigen Kirchenvertretern erwartet, darunter der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Münchner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx. Wie die Diözese ankündigte, ist im Anschluss an den Gottesdienst auf der Domplatte eine Begegnung mit Gläubigen geplant.

Zdarsa stand neun Jahre lang als Oberhirte an der Spitze der Diözese, in der rund 1,3 Millionen Katholiken leben. Am 7. Juni war der Bischof 75 Jahre alt geworden. Mit dem Erreichen dieser Altersgrenze müssen Bischöfe dem Vatikan ihren Amtsverzicht anbieten. Am Donnerstag nahm der Papst dann wie erwartet den Rücktritt an.

Damit begann in Augsburg die Zeit der sogenannten Sedisvakanz, in der der Bischofsstuhl nicht mehr besetzt ist. Die Dauer der Sedisvakanz ist unklar. Es kann Monate oder auch mehr als ein Jahr dauern, bis der Papst einen neuen Bischof ernennt. Für die Übergangszeit wird das Domkapitel, eine Versammlung hochrangiger Geistlicher aus dem Bistum, einen Verwalter für die Diözese bestimmen.

Zdarsa hatte 2010 den Augsburger Bischofsposten übernommen, zuvor war er Bischof in der Diözese Görlitz gewesen. In Augsburg folgte er auf Walter Mixa, der als Bischof zurücktreten musste, nachdem ihm die körperliche Misshandlung von Heimkindern vorgeworfen worden war.

