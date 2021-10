Augsburger Panther wochenlang ohne Roy und Campbell

Die Augsburger Panther müssen weitere Ausfälle in der Deutschen Eishockey Liga verkraften. Nach Verteidiger Wade Bergman fehlen nun Torwart Olivier Roy bis zu sechs Wochen und Angreifer Colin Campbell voraussichtlich zwei Wochen. Bergman muss wegen einer Hand-Operation vier Wochen aussetzen. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.

Roy erlitt eine Muskelverletzung in den Adduktoren. Mit seiner Rückkehr rechnet der Verein auch bei optimalem Heilungsverlauf erst nach der Deutschland Cup-Pause in rund einem Monat. Campbell wurde beim Heimsieg am Sonntag von einem Puck im Gesicht getroffen. Aufgrund einer kleinen Fraktur am Unterkiefer und einer starken Prellung des Kiefergelenks steht Campbell seinem Team in den nächsten Partien nicht zur Verfügung.

© dpa-infocom, dpa:211013-99-584760/2

