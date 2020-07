Augsburger Panther verpflichten Sturmtalent Kharboutli

Die Augsburger Panther haben Offensivtalent Samir Kharboutli für die kommende Saison verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mitteilte, kommt der 21-Jährige von den ECDC Memmingen Indians aus der Oberliga. Kharboutli wurde in Tschechien geboren und hat seit kurzem die deutsche Staatsbürgerschaft. Panther-Coach Tray Tuomie sagte über den Stürmer: „Wir sind davon überzeugt, dass er noch viel besser werden kann und das Talent besitzt, mittelfristig auch in der DEL Fuß zu fassen. Auf diesem Weg wollen wir ihn unterstützen.“

