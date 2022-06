Augsburger Panther verpflichten Kanadier Kuffner

Die Augsburger Panther haben den Kanadier Ryan Kuffner für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Der 26 Jahre alte Außenstürmer spielte zuletzt wieder in Nordamerika. Die DEL kennt er aus seiner Zeit beim ERC Ingolstadt (2020-21). Nach vielen persönlichen Gesprächen mit Augsburgs Trainer Peter Russell habe sich Kuffner für eine Rückkehr nach Deutschland entschieden, teilten die Panther am Freitag mit. „Ryan Kuffner ist ein Stürmer, der unsere Offensive bereichern wird“, äußerte Russell.

News zu Augsburger Panthern

Kader Augsburger Panther

Mitteilung zu Kuffner

© dpa-infocom, dpa:220624-99-785473/2