Augsburger Panther verpflichten Ex-Berliner Arniel

Die Augsburger Panther haben kurz vor dem Transferschluss in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Angreifer verpflichtet, der sie in den Playoffs verstärken soll. Der 29 Jahre alte Kanadier Jamie Arniel wechselt von den Vienna Capitals aus Österreich nach Augsburg, wie der Tabellensechste am Donnerstag mitteilte.

Arniel ist in der DEL kein Unbekannter. In der Saison 2012/13 lief er im Meisterteam der Eisbären Berlin auf. „Uns war wichtig, unserem Kader in der heißen Phase der Saison nochmals Tiefe zu verleihen. Jamie Arniel kann uns sofort weiterhelfen, weil er diese Saison bereits in Europa aktiv war und somit keine lange Eingewöhnungszeit benötigt“, äußerte Trainer Mike Stewart über den Zugang in der Vereinsmitteilung.

