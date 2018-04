Augsburger Panther verpflichten Eishockey-Routinier Ullmann

Die Augsburger Panther haben Ex-Nationalspieler Christoph Ullmann nach Schwaben geholt. Der 34 Jahre alte Stürmer erhielt beim Team aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Einjahresvertrag, wie die Panther am Donnerstag bekanntgaben. Ullmann hatte zuletzt seinen Abschied aus Mannheim verkündet, nachdem er für die Adler und die Kölner Haie insgesamt 832 DEL-Spiele absolviert und dabei 216 Tore sowie 252 Assists gesammelt hatte. Ullmann wurde 2002 mit Köln sowie 2007 und 2015 mit Mannheim deutscher Meister und nahm mit der DEB-Auswahl an zehn Weltmeisterschaften teil.

„Ich bin noch lange nicht fertig und überzeugt davon, dass ich noch einige Jahre Eishockey auf höchstem Niveau spielen kann“, sagte der Routinier. Trainer Mike Stewart sagte: „Wir waren auf der Suche nach einem echten Führungsspieler. Mit Vorzeigeprofi Christoph Ullmann ist es uns gelungen, einen der bekanntesten und besten deutschen Spieler des vergangenen Jahrzehnts nach Augsburg zu holen. Er ist ein Vorbild an Einsatz und Wille, von seiner immensen nationalen und internationalen Erfahrung kann jeder Spieler in unserem Team profitieren. Vor allem in den Playoffs hat Christoph bewiesen, dass er auch offensiv ein Faktor für jedes Team der DEL ist.“

