Augsburger Panther verlängern Vertrag von Stürmer McClure

Brad McClure soll auch in der nächsten Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Augsburger Panther auflaufen. Die Schwaben verlängerten den Vertrag des 27 Jahre alten Kanadiers für die neue Spielzeit, wie sie am Freitag bekanntgaben. Der Stürmer war erst Anfang März aus der unterklassigen ECHL in den USA nach Deutschland gekommen und hatte danach bei den Panthern überzeugt. Der Verein zog deshalb eine Vertragsoption auf ein weiteres Engagement. „Er ist heiß darauf, seine gezeigten Leistungen aus der Vorsaison zu bestätigen“, sagte der neue Coach Mark Pederson.

