Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Verteidiger Haase

Die Augsburger Panther treiben ihre Personalplanungen für die kommende Saison voran und haben den Vertrag mit Verteidiger Henry Haase bis zum Ende der Spielzeit 2020/21 verlängert. Dies teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mit. Haase war zur laufenden Saison von der Düsseldorfer EG nach Augsburg gewechselt. Der 25-Jährige habe „die in ihn gesetzten Erwartungen in dieser Spielzeit vollends erfüllt, die Vertragsverlängerung ist nun die logische Konsequenz“, sagte der Augsburger Trainer Mike Stewart. „Ich spüre in Augsburg das absolute Vertrauen der Verantwortlichen“, sagte Haase.

