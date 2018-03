Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Topscorer LeBlanc

Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit ihrem Topscorer Drew LeBlanc verlängert. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mitteilte, bleibt der 28-Jährige eine weitere Spielzeit bei den Fuggerstädtern. Seit der Saison 2015/16 spielt der Stürmer aus den USA in Augsburg. In 149 Partien für die Panther verbuchte LeBlanc 38 Tore und 90 Vorlagen. Die Augsburger hatten als Hauptrunden-Zwölfter die Playoffs verpasst.

„Trotz aller Gerüchte und dem Interesse anderer Clubs haben wir immer an unsere Chance geglaubt, dass Drew LeBlanc auch kommende Saison für uns spielt. In offenen und ehrlichen Gesprächen ist es uns gelungen, Drew von einem Verbleib zu überzeugen“, erklärte Coach Mike Stewart. „Er weiß, dass er auch nächstes Jahr eine Schlüsselposition in unserem Team einnehmen wird.“

