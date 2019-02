Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Stürmer White

Die Augsburger Panther setzen auch in der nächsten Saison auf Stürmer Matt White. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mitteilte, hat der 29-Jährige seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert. Der neue Kontrakt Whites beinhaltet eine internationale Ausstiegsklausel. „Nur so konnten wir schon zu diesem frühen Zeitpunkt sicherstellen, dass White sich keinem Ligakonkurrenten anschließt und in Deutschland ausschließlich für uns auf Torejagd gehen kann“, sagte Augsburgs Hauptgesellschafter Lothar Sigl. White war zur Saison 2017/18 von den Milwaukee Admirals aus den USA nach Augsburg gewechselt.

