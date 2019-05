Augsburger Panther verlängern Vertrag mit Payerl

Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit Stürmer Adam Payerl für die kommende Saison verlängert. Dies teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mit. Der 28-jährige Kanadier war vor einem Jahr von den Providence Bruins aus der American Hockey League nach Augsburg gewechselt. In 49 Hauptrundenpartien erzielte er 13 Tore und gab 16 Vorlagen. „Er geht dem Gegner in jedem Wechsel unter die Haut, ist in den Special-Teams einsetzbar und extrem stabil in den Ecken und vor dem gegnerischen Tor“, sagte Trainer Tray Tuomie über den Angreifer.

Mitteilung Augsburger Panther

Spielplan und Tabelle DEL

Spielplan Augsburger Panther

Kader Augsburger Panther

Weitere News Augsburger Panther