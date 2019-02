Augsburger Panther verlängern Vertrag mit McNeill

Die Augsburger Panther haben den Vertrag von Verteidiger Patrick McNeill für die kommende Saison verlängert. Dies teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Sonntag mit. Der 31-jährige Kanadier war vor dieser Saison vom DEL-Rivalen Ingolstadt in die Fuggerstadt gewechselt und hat sich als Verstärkung erwiesen. „Pat McNeill ist sowohl in der Defensive als auch in der Offensive ein Verteidiger mit enormen Qualitäten“, lobte Trainer Mike Stewart. Damit haben die Augsburger schon fünf Abwehrspieler für die kommende Spielzeit in der DEL unter Vertrag.

