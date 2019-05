Augsburger Panther verlängern mit Eishockey-Stürmer Gill

Die Augsburger Panther haben den Vertrag von Stürmer Sahir Gill bis 2020 verlängert. Das gab der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag bekannt. Der 27 Jahre alte Kanadier war im vorigen Sommer aus der zweitklassigen nordamerikanischen AHL zu den Schwaben gekommen und „gehörte in jedem Spiel zu unseren Aktivposten in der Offensive“, wie der jüngst zum Cheftrainer beförderte Tray Tuomie sagte. Gill kam in der Hauptrunde in 50 Einsätzen auf acht Tore und zwölf Vorlagen. In den Playoffs verhalf er dem Team mit sechs Assists zum Einzug in das Halbfinale.

