Augsburger Panther verlängern mit Angreifer Detsch

Die Augsburger Panther haben den Vertrag mit Angreifer Hans Detsch für die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlängert. Der 23-Jährige war 2015 vom ESV Kaufbeuren nach Augsburg gewechselt, schaffte aber nicht auf Anhieb den Sprung ins Panther-Team. In der gerade abgelaufenen Spielzeit hat er 33 Partien für die Augsburger in der DEL bestritten. „Mit Trainingsfleiß möchte ich mich auch nächstes Jahr wieder für viele Einsätze empfehlen“, äußerte Detsch in einer Vereinsmitteilung.

Mitteilung Augsburger Panther