Torhüter Ben Meisner verlässt die Augsburger Panther nach drei Jahren. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, schließt sich der 27-Jährige den Tölzer Löwen in der DEL2 an. Meisner war zur Saison 2015/16 von den Fischtown Pinguins aus der DEL2 nach Augsburg gewechselt. Insgesamt absolvierte er 61 Partien für die Panther in der höchsten deutschen Spielklasse. Meisner will nun mehr Spielzeit bekommen.

