Augsburger Panther trennen sich von Arniel und Bullnheimer

Die Eishockey-Stürmer Jamie Arniel und Tim Bullnheimer verlassen die Augsburger Panther. Dies teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mit. Der 29-jährige Arniel war erst kurz vor Ende der Transferfrist von den Vienna Capitals nach Augsburg gewechselt. In insgesamt sieben Einsätzen für den DEL-Halbfinalisten verzeichnete Arniel ein Tor und eine Vorlage. Der 19-jährige Bullnheimer wurde lediglich in der U20 und bei dem Oberliga-Kooperationspartner Memmingen eingesetzt. Noch nicht entschieden haben die Augsburger über die Zukunft von Hans Detsch, Adam Payerl und Sahir Gill.

Mitteilung

Kader Augsburger Panther

Weitere News Augsburger Panther