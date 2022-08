Augsburger Panther monatelang ohne verletzten Puempel

Die Augsburger Panther müssen mehrere Monate auf Torjäger Matt Puempel verzichten. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte, hat sich der Kanadier bei einem Check im Testspiel am Samstag gegen HK Olimpija Ljubljana (5:2) am Knie verletzt. Puempel (29) wird demnach drei bis vier Monate fehlen.

„Die Befürchtungen einer Kreuzbandverletzung haben sich glücklicherweise nicht bestätigt, allerdings ist die Diagnose mit einer schweren Meniskusverletzung nicht viel positiver. Wir werden Matt Puempels Knie nun operativ versorgen und ihn dann schnellstmöglich in die Hände unserer Physiotherapeuten für die postoperative Behandlung und Reha übergeben“, erklärte Kniespezialist Jens-Ulrich Otto.

Nach dem Eingriff sei bei optimalem Heilungsverlauf erfahrungsgemäß mit einer Ausfalldauer von mindestens zwölf Wochen zu rechnen.

