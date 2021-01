Augsburger Panther lange ohne verletzten Stürmer Holzmann

Die Augsburger Panther müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für längere Zeit auf Stürmer Thomas Holzmann verzichten. Der gebürtige Allgäuer erlitt im Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers eine Sprunggelenksverletzung, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Weil die Blessur ohne Operation verheilen soll, gehen die Augsburger von einer Zwangspause von acht bis zehn Wochen aus.

In den nächsten beiden Partien wird den Panthern zudem voraussichtlich Torhüter Olivier Roy fehlen, der sich ebenfalls im Match gegen Nürnberg verletzte. Wegen muskulärer Probleme dürfte Roy am Mittwoch in Straubing und am Sonntag gegen Mannheim pausieren. Die zwei Spiele wird Scott Valentine wegen einer Sperre verpassen.

