Augsburger Panther: In der Krise Unterstützung durch Sponsor

Die Augsburger Panther erfahren mitten in der Corona-Krise, die auch zum vorzeitigen Saisonende in der Deutschen Eishockey Liga führte, Unterstützung aus ihrem Sponsorenpool. Der Premiumpartner „Jahn & Partner“ verlängert sein Werbepaket vorzeitig bis 2022. Über das Gesamtvolumen der Leistungen machte der DEL-Club am Freitag - wie auch in normalen Zeiten üblich - keine Angaben.

„In einer Phase, in der wir nicht wissen, welche Auswirkungen die weltweite Corona-Krise auf unsere vielen treuen Werbepartner haben wird, freuen wir uns über ein solch frühzeitiges und langfristiges Bekenntnis zu unserem Club umso mehr“, äußerte Marketing-Manager Leo Conti in einer Vereinsmitteilung. Die Partnerschaft der Panther mit dem Versicherungs- und Finanzdienstleister aus Mering nahe Augsburg besteht seit 2014. Sie wurde laut Verein kontinuierlich ausgebaut.

