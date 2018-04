Augsburger Panther holen Torhüter Keller zurück

Die Augsburger Panther treiben ihre Personalplanungen weiter voran. Torhüter Markus Keller kehrt von den Kassel Huskies in seine Heimatstadt zurück und wird in der kommenden Saison zusammen mit Olivier Roy das Goalie-Gespann der Panther in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bilden. Dies teilten die Augsburger am Freitag mit. „Markus Keller hat bewiesen, dass er auf DEL-Niveau halten kann. In Kassel zählte er in den vergangenen Jahren zu den konstantesten Torhütern der zweiten Liga“, sagte Panther-Trainer Mike Stewart über den 28 Jahre alten Rückkehrer, der schon zwischen 2013 und 2015 in 54 DEL-Spielen das Tor der Panther gehütet hatte.

