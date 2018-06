Augsburger Panther holen Stürmer Moore zurück

Knapp neun Jahre nach Eröffnung der Autobahn 96 gehen nun auch die begleitenden und nachgeordneten Maßnahmen zur A 96 in die Zielgerade. Am Montag feierten Verwaltung, Anwohner und die beauftragte Firma Dobler in Knittelsbach den offiziellen Baubeginn des knapp 600 Meter langen Geh- und Radweges Dettishofen-Knittelsbach. Das Besondere daran: Die Investitionskosten in Höhe von 300 000 Euro für den Weg entlang der Landesstraße 265 übernimmt vollständig die Gemeinde Kißlegg.