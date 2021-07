Augsburger Panther holen kanadischen Verteidiger Graham

Die Augsburger Panther haben den kanadischen Verteidiger Jesse Graham verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Sonntag mitteilte, kommt der 27-Jährige von KalPa aus Finnland. Graham wurde 2012 von den New York Islanders in der Talentebörse der NHL ausgewählt. Zwischen 2013 und 2019 kam er überwiegend in der unterklassigen American Hockey League zum Einsatz. Zur Saison 2019/20 wechselte Graham in die Slowakei, dann nach Finnland.

„Er ist ein exzellenter Skater, der sich gerne ins Angriffsspiel einschaltet und mit seinem Spielverständnis auch ein hervorragender Quarterback im Powerplay ist. In der Defensive agiert er sehr clever und trifft gute Entscheidungen“, sagte Panther-Coach Mark Pederson.

