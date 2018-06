Augsburger Panther holen Eishockey-Stürmer aus den USA

Die Augsburger Panther haben den US-Amerikaner Evan Trupp verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mitteilte, kommt der Angreifer aus der American Hockey League von den Chicago Wolves in die Fuggerstadt. Trupp unterschrieb einen Einjahresvertrag. Für Chicago kam der 28-Jährige in der vergangenen Saison in 59 Einsätzen auf sieben Tore und 15 Vorlagen. „Evan ist ein läuferisch und technisch versierter Spieler, dessen Stärken in der DEL sicher noch besser zur Geltung kommen können. Wir glauben, mit Evan einen guten Griff gemacht zu haben“, erklärte Panther-Coach Mike Stewart.

Mitteilung Augsburg