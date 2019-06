Augsburger Panther geben zwei Talenten Profiverträge

Die Augsburger Panther haben Verteidiger Niklas Länger (18) und Stürmer Denis Miller (19) mit Profiverträgen ausgestattet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mitteilte, gehören die beiden Talente in der neuen Saison dem Profikader der Fuggerstädter an. Länger war in der vergangenen Spielzeit punktbester Verteidiger der U20 der Augsburger. Miller kommt von Spartak Moskau aus Russlands Nachwuchs-Eliteliga MHL.

