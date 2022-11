Augsburger Panther auf „unbestimmte Zeit“ ohne Warsofsky

Die Augsburger Panther aus der Deutschen Eishockey Liga müssen auf unbestimmte Zeit auf Verteidiger David Warsofsky verzichten. Der US-Amerikaner hatte sich beim Auswärtsspiel gegen die Straubing Tigers (2:5) Mitte Oktober eine Gehirnerschütterung zugezogen. Seitdem musste der 32-Jährige, Olympia-Teilnehmer 2022, pausieren. Wie die Augsburger am Mittwoch mitteilten, hat Warsofsky daher einen Spezialisten für die Behandlung von Gehirnerschütterungen in Chicago aufgesucht.

„Er ist nun in den USA in besten Händen und kann mit der Unterstützung der Ärzte in Chicago an seinem Comeback arbeiten. Exakte Prognosen zu seiner genauen Ausfallzeit sind bei dieser Art der Verletzung unverändert nicht möglich. Erst, wenn er völlig beschwerdefrei ist, kann er wieder ins Training einsteigen. Darüber muss weiter von Tag zu Tag entschieden werden“, erklärte Mannschaftsarzt Karsten Bogner.

