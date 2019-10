Stephan Lichtsteiner vom FC Augsburg kehrt in die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der 35 Jahre alte FCA-Neuzugang zählt zum Aufgebot der Eidgenossen für die EM-Qualifikationsspiele am 12. Oktober in Dänemark und drei Tage später gegen Irland. Der rechte Außenverteidiger war von Nationaltrainer Vladimir Petkovic zuletzt beim Finale der Nations League und den Länderspielen im September nicht berufen worden.

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Mitteilung Schweizer Fußballverband

Fakten zu Lichtsteiner