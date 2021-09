Augsburger Großbrand: E-Scooter-Akku als mögliche Ursache

Nach dem Großbrand in einem historischen Haus im Augsburger Zentrum geht die Polizei Hinweisen nach, dass der Akku eines E-Scooters das Feuer verursacht haben könnte. „Diese Vermutungen bestehen seit dem ersten Brandtag“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Grund dafür seien Aussagen von Zeugen, weitere würden derzeit vernommen. „Wir haben das Material selbst aber nicht in der Hand“, betonte der Sprecher. Für das einsturzgefährdete Gebäude herrsche immer noch ein Betretungsverbot. Zunächst hatte die „Augsburger Allgemeine“ berichtet.

Am Wochenende war das denkmalgeschützte Haus in einer Nebenstraße des Augsburger Rathausplatzes niedergebrannt, es entstand Millionenschaden. Das Haus stammte ursprünglich aus dem 16. Jahrhundert und wurde später umgebaut. In der Nacht zum Dienstag wurde der Giebel des Gebäudes kontrolliert zum Einsturz gebracht, danach wurden weitere Glutnester entdeckt. Bis Mittwoch kontrollierte die Feuerwehr vor Ort, dass das Feuer nicht noch einmal ausbricht.

© dpa-infocom, dpa:210915-99-225431/2

Pressemitteilung

Informationen der Stadt zum Brand