Augsburger Fußballer Moritz Leitner wechselt zu Norwich City

Fußballprofi Moritz Leitner wechselt fest vom FC Augsburg nach England zu Norwich City. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte schon in der vergangenen Rückrunde auf Leihbasis für den englischen Zweitligisten gespielt. „Ich habe dort im vergangenen halben Jahr sehr gut Fuß gefasst und möchte meine positiv begonnene Geschichte in England weiter schreiben“, sagte Leitner einer Mitteilung des Bundesligisten vom Dienstag zufolge. Bei Norwich erhielt er einen Vierjahresvertrag. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler Leitner war vor seinem Engagement in Augsburg unter anderem für Lazio Rom, den VfB Stuttgart und Borussia Dortmund aktiv.

Norwich-Mitteilung

Augsburger Mitteilung