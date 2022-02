„Augsburger Allgemeine“: Cordova vor Wechsel in die USA

Der venezolanische Stürmer Sergio Cordova steht der „Augsburger Allgemeinen“ zufolge vor einem vorzeitigen Abschied vom FC Augsburg. Der 24-Jährige soll demnach in die USA wechseln, wohin ein Wechsel noch möglich wäre. Real Salt Lake City aus der Major League Soccer könne der neue Arbeitgeber von Cordova werden. Eine offizielle Mitteilung lag zunächst nicht vor. Cordova war im Sommer 2017 aus seiner Heimat von Caracas FC nach Augsburg gewechselt. Er wurde aber nie Stammspieler. In der vergangenen Saison war Cordova an Arminia Bielefeld ausgeliehen gewesen. Im Winter hat der FCA Stürmer Ricardo Pepi vom FC Dallas für 13 Millionen Euro Ablöse verpflichtet.

